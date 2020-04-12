يموت مريض كورونا ويموت معه الفيروس.. أستاذ فيروسات يكشف موعد انحسار كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بكلية طب جامعة الزقازيق ، غن عند تغسيل متوفي فيروس كورونا يغسل جيدا بالماء والصابون مرتين والثالثة بـ الفورمالين 5 % وهي مادة مطهرة حتى لا يبقى على الجسد أي ميكروب أو فيروسات .





وأضاف أحمد شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن مريض الكورونا يموت ويموت معه الفيروس لأنه يعيش مع الخلايا الحية ولكن إذا ماتت الخلايا يموت الفيروس هذا داخل الجسم.





وأوضح أحمد شاهين، أن غسل اليدين بالماء والصابون وبنسبة 5% من الفورمالين المطهر يقتل جميع الفيروسات.





وتابع أحمد شاهين، أن جميع الفيروسات التنفسية بظهور الصيف يبدأ انحسارها ويمتنع انتشاره عن ما قبل وهذا سيحدث خلال أسبوعين.





واستكمل أحمد شاهين ، أن الانحسار الآن نسيطر عليه عن طريق التباعد الاجتماعي وهو جلوس الانسان في منزله .