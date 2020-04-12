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أصل الحكاية

تفاصيل القبض على مواطن سعودي أطلق النار على 4 أشخاص في مكة

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:22 ص
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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ميـــس رضــا
ألقت شرطة مدينة مكة في المملكة العربية السعودية، القبض على مطلقي نار إثر مشاجرة تهجم فيها 4 أشخاص على شخص آخر، قبل أن يطلقوا النار عليه ويفروا هاربين.


وفي التفاصيل حسب ما أوردته صحيفة سبق المحلية، ورد بلاغ للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، يفيد بتعرض شخص يقطن شمال مكة المكرمة، لاعتداء جماعي على أيدي 4 أشخاص بالقرب من منزله.


ونقلت الصحيفة عن مصادر؛ أن الضحية كان يوجد بالقرب من منزله وبرفقته شخصان آخران، ثم داهمهم فجأة 4 أشخاص أحدهم يستقل دراجة نارية، وقاموا بالتهجّم عليهم، وأصيب أحدهم بضربة على رأسه بواسطة ”عصا“ ووصفت إصابته بـ“الخطيرة“.


وأشارت المصادر، إلى أن أحد الأشخاص الأربعة أطلق النار بواسطة سلاح ناري ”مسدس“، ولم يصب أي أحد بأذى، مؤكدة أن الجهات الأمنية قامت بضبط الجناة، وعثرت بحوزتهم على 16 طلقة نارية حية، في حين نقل المصاب إلى مستشفى حراء.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تجري تحقيقا حول ملابسات الحادثة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.
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