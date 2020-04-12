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زياد بهاء الدين: يجب التوازن في إدارة المعركتين الطبية والاقتصادية ضد كورونا.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:35 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الوضع المصري في انتشار فيروس كورونا أفضل من دول أخري بكثير.


وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين  خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن جميع دول العالم تواجه انتشار وباء فيروس كورونا، ولكن يجب علي جميع الدول التوازن بين إدارة المعركة الطبية والاقتصادية.


وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين، أن الدولة المصرية تضع في اعتباراتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع العاملين في المصانع والشركات وان المواطنين ملتزمون جدا بهذه الإجراءات.


وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك قدر من النشاط الاقتصادي حتى تستمر عجلة الإنتاج، ولا تكون هناك خسائر اقتصادية تؤثر علي الدولة والمواطنين.

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