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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا طارئا.. وانتخاب شقيقته لمنصب سياسي

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن جونج أون ترأس الاجتماع في مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت أن الحزب تبنى خلال اجتماعه قرارًا حول كيفية مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا وتعديل الأهداف الاقتصادية للبلاد.

كما وافق الحزب على مشروع "الميزانية الوطنية"، لعرضه على مجلس الشعب الأعلى.

فيما انتخبت خلال الاجتماع كيم يو يونج، الأخت الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لتكون عضو مناوب في المكتب السياسي للحزب.

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