تنفيذا لعهده مع أبيه .. كريم محمود عبد العزيز يسمى مولودته الجديدة

نشر كريم محمود عبد العزيز صورة مكتوب عليها اسم مولودته الجديدة " حبيبة " على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب عليها معلقًا :الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. الاسم اللى ابويا اختاره معايا، حبيبة كريم محمود عبد العزيز اللهم أنبتها نباتًا حسنًا واجعلها قره عين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من اهل الصلاح والتقوى".





ويشارك كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة ‪ ON‬، من إنتاج شركة سينرجى، ومن المنتظر أن يظهر كريم بشكل مختلف في المشاهد التى يقدمها مع المنسى أسطورة الصاعقة - أمير كرارة، الذى تدور حوله أحداث المسلسل‪.