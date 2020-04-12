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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-4-2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:21 ص
ريال سعودي
ريال سعودي
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علياء فوزي
استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 12 أبريل 2020.

ويقدم موقع "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل الدولار  نحو 3.76 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار.
وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.
وسجل سعر 1 يورو نحو 4.06 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.
وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.66 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.
وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.00 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.
وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.67 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.
وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.29 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي.
وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.76 ين ياباني.
وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.
وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.61 جنيه سوادني.
وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.

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