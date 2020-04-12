في ذكرى ميلادها .. زوز شكيب رفضت الزواج من أشهر أطباء العالم

يوافق اليوم 12 إبريل ذكرى ميلاد الفنانة زوزو شكيب التى رحلت عن عالمنا قبل سنوات طويلة، تاركة لجمهورها عشرات الأعمال الفنية.

اسمها الحقيقى زينب شكيب، ولدت في ١٢ أبريل عام ١٩٠٩، لأب يعمل مأمورا بقسم عابدين، وهى الأخت الكبرى للفنانة ميمى شكيب، كان والدها يعاملها هى وشقيقتها ميمى شكيب معاملة شديدة، فلم يكن يسمح بخروجهما إلا إلى المدرسة فقط، وتوفى والدها في سن مبكرة، ودخلت والدتها في صراعات مع عائلة والدهما، بعد قيامهم بحرمانها من الميراث.