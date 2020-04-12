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فن

بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتها الجديدة.. إليسا تتصدر تويتر

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدرت الفنانة اللبنانية اليسا موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بهشتاج #هنغنى_كمان_وكمان والذى يحمل اسم أغنيتها الجديدة التى طرحتها منذ ساعات قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد تويتر وجاءت أبرز التغريدات:

اليسا نزلت غنية كلها فرح بظروف كلها تعب، وعملت كليب من داخل الحجر المنزلي، واتبرعت بالميزانية اللي كانت موضوعة للكليب أساسا للأعمال الخيرية! هيدا هو التعريف الحقيقي للمسؤولية المجتمعية. #هنغني_كمان_وكمان

#اليسا دايمًا بتعرف تحوّل اليأس لأمل، و الحزن لضحكة، بتعرف كيف تكون مِنّا و فينا و معنا، و ترّقصنا عَوَجَعْنا! #هنغني_كمان_وكمان

طبيعي الطاقة اللي موجودة بالاغنية ؟ عمل ممتااااز كمية طاقة ايجابية رهيبة #هنغني_كمان_وكمان

ومن ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب. 

وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الكليب مع إليسا كضيفة شرف وغنت ورقصت معها، وأيضا عدد من الأصدقاء المقربين وفيديوهات لايف من الجمهور وهم يغنون الأغنية.

"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".



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