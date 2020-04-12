بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتها الجديدة.. إليسا تتصدر تويتر

طبيعي الطاقة اللي موجودة بالاغنية ؟ عمل ممتااااز كمية طاقة ايجابية رهيبة #هنغني_كمان_وكمان





ومن ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.



وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الكليب مع إليسا كضيفة شرف وغنت ورقصت معها، وأيضا عدد من الأصدقاء المقربين وفيديوهات لايف من الجمهور وهم يغنون الأغنية.



