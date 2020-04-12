بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتها الجديدة.. إليسا تتصدر تويتر

تصدرت الفنانة اللبنانية اليسا موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر بهشتاج #هنغنى_كمان_وكمان والذى يحمل اسم أغنيتها الجديدة التى طرحتها منذ ساعات قليلة عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب.
وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد تويتر وجاءت أبرز التغريدات:
اليسا نزلت غنية كلها فرح بظروف كلها تعب، وعملت كليب من داخل الحجر المنزلي، واتبرعت بالميزانية اللي كانت موضوعة للكليب أساسا للأعمال الخيرية! هيدا هو التعريف الحقيقي للمسؤولية المجتمعية. #هنغني_كمان_وكمان
#اليسا دايمًا بتعرف تحوّل اليأس لأمل، و الحزن لضحكة، بتعرف كيف تكون مِنّا و فينا و معنا، و ترّقصنا عَوَجَعْنا! #هنغني_كمان_وكمان
طبيعي الطاقة اللي موجودة بالاغنية ؟ عمل ممتااااز كمية طاقة ايجابية رهيبة #هنغني_كمان_وكمان
ومن ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا من تحقيق مليون مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.