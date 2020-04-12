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رياضة

بعد التوقيع الرسمي لـ بيراميدز.. السيناريو الأسود يلاحق أحمد فتحي فى الأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:28 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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عمرو الحلوانى

أسدل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل المثار حول مستقبله طوال الفترة الأخيرة بعد أن وقع رسميا لبيراميدز لينتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأعلن بيراميدز قبل عدة ساعات قليلة التوقيع بشكل رسمي مع أحمد فتحي نجم النادي الأهلي للانتقال إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعقد مدته 3 سنوات.

ورفض أحمد فتحي كل محاولات النادي الأهلى في الاحتفاظ به داخل الفريق وعدم الرحيل فى الوقت الحالى خاصة أنه كان يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وخبراته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.

وأصبح أحمد فتحي يواجه العديد من السيناريوهات الآن داخل النادي الأهلى بعد تأكد رحيله عن الفريق، السيناريو الأول، هو تجميد اللاعب بشكل كامل وعدم مشاركته فى أى مباراة مقبلة مع الفريق مع إعطاء الفرصة الكاملة لمحمد هانى الظهير الأيمن واللعب بشكل مستمر من أجل تجهيزه للمواسم المقبلة.


ويعد هذا السيناريو هو الأصعب والأخطر بالنسبة لأحمد فتحي خاصة أنه سيكون بعيدا عن المشاركة فى المباريات لعدة أشهر مقبلة وهو ما قد يؤثر على مستواه الفنى والبدني بشكل سيئ.


السيناريو الثانى، هو استمرار مشاركة أحمد فتحي بشكل طبيعي مع الفريق حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم الكروى الجارى دون النظر إلى توقيعه إلى أى نادى آخر وهو السيناريو الذى يتمناه فتحي من أجل الحفاظ على مستواه الفنى والبدني.

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