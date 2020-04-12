حساسين: أجهزة الدولة تدير ملف مكافحة فيروس كورونا بقرية المعتمدية باحترافية

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافطة الجيزة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى إدارة الدولة لملف مكافحة فيروس كورونا داخل قرية المعتمدية بالاحترافية والمهنية وبالأسلوب العلمى مشيدًا بأداء الأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة.





وقال "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم ان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة وجميع القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الجيزة يتابعون على مدار الـ 24 يوميًا الأوضاع داخل قرية المعتمدية مؤكدا استمرار عمليات التطهير والتعقيم لشوارع قرية المعتمدية وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا حيث دفعت المحافظة بفرق الطب البيطري للتطهير والتعقيم لشوارع ومنازل ومحلات القرية.





وأشاد الدكتور سعيد حساسين بحرص اهالى وجماهير المعتمدية الشرفاء بتنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.





مؤكدا أن محافظة الجيزة نجحت فى تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية وتدعيم القرية بسيارتين تحمل أنابيب البوتاجاز ومواد تموينية وتوفير جميع الحصص التموينية للقرية وتوفير ماكينتين صرف آلي متحرك لبنكي الأهلي ومصر لتقديم الخدمات المصرفية للقرية اضافة الى ان مكتب بريد القرية يفتح أبوابه منذ الصباح لتقديم جميع الخدمات البريدية لأهالي القرية مع الحرص على الحد من أي تجمعات للمواطنين وإنتظام العمل بالوحدة الصحية للقرية طوال 24 ساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي وتوفير جميع أدوية الرعاية الأساسية داخل الوحدة الصحية.