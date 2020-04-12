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منوعات

مش لابسين كمامات.. الشرطة تلقي القبض على مواطنين عرايا على أحد شواطئ تشيك.. صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت دول العالم كلها الحجر الصحي على مواطنيها بعد تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم خوفا على صحة المواطنين ولحمايتهم من الإصابة به، وضمن الإجراءت الاحترازية لوزرات الصحة المختلفة، وتم التأكيد على المواطنين المضطرين النزول إلى عملهم باتخاذ كل إجراءات الوقاية وارتداء الكمامات. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشرطة في التشيك قامت بإلقاء القبض على مواطنين جلسوا أمام الشاطئ بدون إجراءات وقائية ولا حتى ارتداء الكمامات. 

وألقت الشرطة القبض على المواطنين الجالسين أمام الشاطئ نظرا لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية وخرق الحجر الصحي رغم تحذيرات الحكومة. 

جدير بالذكر أن الشرطة ألقت القبض عليهم لأنهم لم يرتدوا كمامة وليس لأنهم عرايا، فالقانون في التشيك لا يعترض على الملابس لكن يحرص على صحة المواطنين، خاصة في ظل وباء كورونا.
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