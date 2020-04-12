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محافظات

ضبط 2000 قرص مخدر و744 هاربًا في أسوان

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:46 م
الحملات الأمنية بالشوارع
الحملات الأمنية بالشوارع
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شاذلى عبد الفتاح

تواصل أجهزة الأمن بأسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.


تلقي اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 10 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية، بالإضافة إلى 5.400 كجم بانجو ، وسلاح أبيض، و 150 جرام حششيش، و2000 قرص مخدر.


وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 744 حكم شملت ضبط 156 حكم حبس جزئى و 21 حكم حبس مستأنف و 382  أحكام غرامات و 182 أحكام المخالفات ، و 3 جنايات.


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 9 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.


وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 170 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، بجانب 2 دراجة نارية بدون ترخيص ، و25 مخالفة لتجاوز حد السرعة، و  21 مخالفة للتصالح الفورى،  و 50  مخالفة غرامة ونش،  و 70 مخالفة متنوعة.


يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.


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