بدون أدوية .. 5 حيل سريعة تخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي

من لا يعاني من مشاكل في المعدة من حين لآخر؟ هناك العشرات من الأسباب التي قد تجعلك تعاني من آلام في البطن ، مثل: التهاب المعدة ، ارتجاع الأحماض ، عدم تحمل اللاكتوز ، الإجهاد ، إلخ. معظمها ليس خطيرًا ويمر بسرعة. لا يوجد سبب للذهاب إلى طبيبك والحصول على وصفة طبية في كل مرة تشعر فيها بعدم الراحة في بطنك.





لقد قمنا في Bright Side بجمع بعض العلاجات الخاصة بأوجاع المعدة الخالية من الأدوية ، والتي قد تساعدك في غمضة عين.1. فلفل حريفيمكن أن يساعدك تناول فلفل حريف في معالجة مشاكل بطنك بعدة طرق. إنه مخدر طبيعي ويمكن أن يقلل من الألم وعدم الراحة. أيضًا ، يمكن أن يقلل من الحموضة ، ويكافح القرحة الهضمية ، ويقتل أنواعًا معينة من البكتيريا. إلى جانب ذلك ، يساعد على هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة.2. اليوجايمكن أن تساعدك العديد من أوضاع اليوجا جسديًا في الهضم وزيادة التمعج ، وحركة الطعام عبر الأمعاء. كما أنه يقلل من الإجهاد الذي يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة غالبًا ، مثل متلازمة القولون العصبي . على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد "Apanasana" أو الركبتين المحظورتين في وضعية الصدر في تخفيف الانتفاخ وألم الغازات. وستؤدي وضعية الالتواء في العمود الفقري إلى تهدئة وتخفيف بطنك.3. الزنجبيلالزنجبيل له تأثير مذهل على صحة المعدة . يقلل من الالتهاب تمامًا مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى. يعزز الدورة الدموية مما يساعد على الهضم بشكل أفضل. فهو يساعد على تدفق الطعام بسلاسة عبر الجهاز الهضمي مما يسمح لنا بامتصاص المزيد من العناصر الغذائية.4. الخردلعلى الرغم من أن الأمر يبدو غير معقول إلى حد ما ، إلا أن تناول ملعقة كبيرة من الخردل مع وجبتك كل يوم يمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي. له بعض الآثار القوية المضادة للالتهابات ومضادات الحموضة التي يمكن أن تقلل أو حتى تشفي آلام المعدة.5. النعناعالنعناع هو خط الدفاع الأول للمعدة المضطربة. المنثول مضاد قوي للتشنج يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي