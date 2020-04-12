AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية .. 5 حيل سريعة تخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:52 م
الم المعدة
الم المعدة
Advertisements
لمياء الياسين

من لا يعاني من مشاكل في المعدة من حين لآخر؟ هناك العشرات من الأسباب التي قد تجعلك تعاني من  آلام في البطن ، مثل: التهاب المعدة ، ارتجاع الأحماض ، عدم تحمل اللاكتوز ، الإجهاد ، إلخ. معظمها ليس خطيرًا ويمر بسرعة. لا يوجد سبب للذهاب إلى طبيبك والحصول على وصفة طبية في كل مرة تشعر فيها بعدم الراحة في بطنك.


لقد قمنا في  Bright Side بجمع بعض العلاجات الخاصة بأوجاع المعدة الخالية من الأدوية ، والتي قد تساعدك في غمضة عين.

1. فلفل حريف

يمكن أن يساعدك تناول فلفل حريف في معالجة مشاكل بطنك بعدة طرق. إنه مخدر طبيعي ويمكن أن يقلل من الألم وعدم الراحة. أيضًا ، يمكن أن يقلل من الحموضة ، ويكافح القرحة الهضمية ، ويقتل أنواعًا معينة من البكتيريا. إلى جانب ذلك ، يساعد على هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة.

2. اليوجا

يمكن أن تساعدك العديد من أوضاع اليوجا جسديًا في الهضم وزيادة التمعج ، وحركة الطعام عبر الأمعاء. كما أنه يقلل من الإجهاد الذي يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة غالبًا ، مثل متلازمة القولون العصبي . على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد "Apanasana" أو الركبتين المحظورتين في وضعية الصدر في تخفيف الانتفاخ وألم الغازات. وستؤدي وضعية الالتواء في العمود الفقري إلى تهدئة وتخفيف بطنك.

3. الزنجبيل
الزنجبيل له تأثير مذهل على صحة المعدة . يقلل من الالتهاب تمامًا مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى. يعزز الدورة الدموية مما يساعد على الهضم بشكل أفضل. فهو يساعد على تدفق الطعام بسلاسة عبر الجهاز الهضمي مما يسمح لنا بامتصاص المزيد من العناصر الغذائية.


4. الخردل
على الرغم من أن الأمر يبدو غير معقول إلى حد ما ، إلا أن تناول ملعقة كبيرة من الخردل مع وجبتك كل يوم يمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي. له بعض الآثار القوية المضادة للالتهابات ومضادات الحموضة التي يمكن أن تقلل أو حتى تشفي آلام المعدة.

5. النعناع
النعناع هو خط الدفاع الأول للمعدة المضطربة. المنثول مضاد قوي للتشنج يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 جنيهات.. أطعمة تقضى على انتفاخات المعدة وتحسن الهضم

بدون أدوية.. 3 طرق للتخلص من الحموضة وعسر الهضم

حرقان المعدة والصدر .. 10 أسباب و5 طرق للعلاج دون أدوية

منعا للإحراج.. نوع مذهل من البذور يخلصك من الغازات في ثوان

نتائجه مذهلة.. تعرفى على علاج عسر الهضم

10 وصفات منزلية لـ علاج الانتفاخ والغازات بالأعشاب

ترشيحاتنا

نرمين الفقي: بشتغل بأقل من أجرى والمنتجون ضيعوا عمري.. فيديو مؤثر

مفاجأة.. وحدات وزارة الإسكان الجديدة من مجموعة طلعت مصطفى بالرحاب تنفذ فى 5 دقائق فقط

بريطانيا تتوصل إلى لقاح لـ فيروس كورونا خلال أسابيع.. تفاصيل

فائدة غير متوقعة لوضع العطر فى الثلاجة.. فما هي؟

أول تعليق من علي جمعة على رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة

أصدقاء رئيس وزراء بريطانيا: جونسون اقترب من الموت المحقق داخل سانت توماس | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد 10 صور تبرز جمال ورد الخال

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق