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رياضة

ريال مدريد يتحرك لعقد صفقة تاريخية

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:53 م
بيريز وزيدان
بيريز وزيدان
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محمد السعيد
يجهز مجلس إدارة  نادي ريال مدريد الإسباني، عرضا تاريخيا، للحصول على  هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، خلال فترة المقبلة.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرضا لتوتنهام خاميس رودريجيز وجاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مبالي، من أجل الحصول على خدمات هاري كين.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة نادي ريال مدريد قد تلجأ إلى خيار بيع خاميس رودريجيز وجاريث بيل، من أجل توفير أموالهما، لضم هاري كين.

وشارك هاري كين مع توتنهام في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 11 هدف، وصنع هدفين.

يذكر أن ريال مدريد، أعن مؤخرا، تجميد نشاطه الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


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