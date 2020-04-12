شاهد .. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد على السوشيال ميديا

ويذكر ان كشف الفنان أحمد فهمي ، عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل " البرنس "، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.

وقال أحمد فهمي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إننى لم أمنع هنا الزاهد من التمثيل فى مسلسل " البرنس "، ولا أتدخل فى عملها ورأيي فقط للمشورة.





وأضاف أحمد فهمى "كل ما قلته له كاستشارة إن الدور المعروض عليها لا يناسبها حاليا بعد الخطوات التى حققتها فى عالم الدراما وتركت لها القرار النهائى".