في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة ورد الخال

ورد الخال، هي ممثلة لبنانية شهيرة، من عائلة فنية كبيرة، والدها الشاعر يوسف الخال ووالدتها الكاتبة السورية الأصل مها بيرقدار وشقيقها الممثل يوسف يوسف الخال.



