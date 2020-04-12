لطلاب 2 ثانوي.. خطوات التأكد من صحة البيانات وطلب أكواد الاختبارات الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد لـ طلاب 2 ثانوي الدخول على رابط تأكيد البيانات قبل امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها 30 أبريل، بحيث يتمكن من تقديم طلب إنشاء أكواد الاختبارات.













ولهذا يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على الرابط التالي http://thaneduone.emis.gov.eg/examconfirm

- تأكد من كتابة اسم الطالب بشكل صحيح

- تأكد من كتابة الرقم القومي بشكل صحيح

- تأكد من كتابة كود الطالب بشكل صحيح (ويحصل عليه الطالب من خلال https://studea.emis.gov.eg/

-تأكد من كتابة اسم المدرسة بشكل صحيح

- تأكد من كتابة اسم المديرية و الادارة التعليمية بشكل صحيح

- تأكد من كتابة الشعبة و التخصص بشكل صحيح

- تأكد من كتابة اللغة الاولى ، واللغة الثانية بشكل صحيح

- تأكد من كتابة بيانات التواصل التالية بشكل صحيح : (المحافظة ، العنوان بالتفصيل ، رقم محمول الطالب ، رقم ولي الامر ، البريد الالكتروني) .

- يجب على الطالب بعد ذلك الضغط على ارسال طلب إنشاء أكواد الاختبارات