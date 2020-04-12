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تعليم

لطلاب 2 ثانوي.. خطوات التأكد من صحة البيانات وطلب أكواد الاختبارات الإلكترونية

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:10 م
اكواد الطلاب
اكواد الطلاب
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد لـ طلاب 2 ثانوي الدخول على رابط تأكيد البيانات قبل امتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها 30 أبريل، بحيث يتمكن من تقديم طلب إنشاء أكواد الاختبارات.



ولهذا يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:
- ادخل على الرابط التالي http://thaneduone.emis.gov.eg/examconfirm
- تأكد من كتابة اسم الطالب بشكل صحيح 
- تأكد من كتابة الرقم القومي بشكل صحيح
- تأكد من كتابة كود الطالب بشكل صحيح   (ويحصل عليه الطالب من خلال https://studea.emis.gov.eg/)
-تأكد من كتابة  اسم المدرسة بشكل صحيح
- تأكد من كتابة اسم المديرية و الادارة التعليمية بشكل صحيح
- تأكد من كتابة الشعبة و التخصص بشكل صحيح
- تأكد من كتابة اللغة الاولى ، واللغة الثانية بشكل صحيح
- تأكد من كتابة بيانات التواصل التالية بشكل صحيح : (المحافظة ، العنوان بالتفصيل ، رقم محمول الطالب ، رقم ولي الامر ، البريد الالكتروني) .
- يجب على الطالب بعد ذلك الضغط على ارسال طلب إنشاء أكواد الاختبارات
- في حالة وجود خطأ في البيانات ، لابد للطالب ألا يضغط على زر ارسال طلب إنشاء أكواد الاختبارات ، بل عليه سرعة التواصل مع مسئولي الاحصاء لتعديلها وتصحيحها حتى يتمكن الطالب من طلب إنشاء أكواد الاختبارات الالكترونية
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