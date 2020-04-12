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محافظات

بسبب كورونا .. أقباط الوادي يحتفلون بأحد الشعانين في المنازل

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

احتفل أقباط الوادي الجديد، باحد الشعانين هذا العام  بالمنازل فى ظل إغلاق كنائس الوادى الجديد كغيرها من الكنائس المصرية أبوابها ومنعت القداسات والتوافد على الكنائس وسط استمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذى يعد من الفيروسات الوبائية التى تتطلب الوقاية ومنع الاختلاط.

حيث احتفل أقباط الوادى الجديد بأحد السعف فى المنازل واتجهت الأسر القبطية إلى ممارسة الطقوس الدينية والصلوات وصناعة الأشكال المختلفة من سعف النخيل احتفالا بأحد السعف الذى يوافق الرابع من شهر برمودة 1736 بالتقويم القبطى وبداية اسبوع الآلام وينتهى بعيد القيامة المجيد يعقبه شم النسيم .

من جانبه قال القمص برثولماوس راعى كنيسة العذراء مريم بالخارجة والتابعة لمطرانية الوادى الجديد، إن الصلوات وممارسة الطقوس الدينية تتم فى المنازل، وكل أسرة بمفردها تجنبا للاختلاط والتجمعات فى ظل الالتزام الكامل بإغلاق كنائس العذراء مريم بالخارجة والشهيد مارجرجس بالداخلة ومارمينا بالفرافرة وجميعهم تابعين لمطرانية الوادى الجديد للأقباط الأرثوذكس وذلك للوقاية من فيروس كورونا .

 

وأشار إلى أن الأقباط فى كل صلاة يدعون الله أن يرفع الوباء ويحمى بلادنا وأن يعم الأمن والأمان والسلام البلاد وأن يحفظ مصر من كل شر.


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