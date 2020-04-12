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البحر الأحمر تلغي رحلات مراكب السفاري تزامنا مع قرارات مجلس الوزراء.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:11 م
اللواء عمرو حنفي،
اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر
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اسراء صبري

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن تعاون الشعب معنا الفترة الحالية سـ يساعد في تخطي الازمة، لافتا إلى أن أهالي محافظة البحر الأحمر لديهم وعي كافي بالأزمة والإجراءات المتخذة.

وأضاف عمرو حنفي، أثناء مداخلته الهاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع على قناة "الحدث اليوم"ـ أن المحافظة ووفقا لقرارات مجلس الوزراء منعت أى تجمعات في أعياد النسيم سواء على الشواطئ أو المنتزهات في المحافظة، لافتا إلي أن القرارات لاقت قبول من قبل أهالي المحافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة اتخذت قرار بإلغاء رحلات مراكب السفاري خلال أعياد الربيع، متابعا: نرحب بتواجد الجميع بالمحافظة ولكن الآن يجب أن نحافظ على بلادنا وحياتنا.

وأشار "حنفي"، إلى أن المحافظة استقبلت منذ اسبوع طائرتين قادمين من واشنطن، لافتا إلي أن القادمين من الخارج تم توجيههم إلى مدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي الخاص بهم.

وأكد على وجود أكثر من 20 ألف أجنبي مقيمين بصفة أساسية بالمحافظة، لافتا إلى وجود بعض السائحين الذين فضلوا البقاء فى مصر وعدم العودة إلى بلادهم خلال تلك الفترة.
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