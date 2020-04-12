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محافظات

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:58 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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جمالات الدمنهوري

تواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة أعمالها في رش وتطهير وتعقيم شوارع القرى والمدن والمنازل والمنشآت وذلك فى إطار إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بالبحيرة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بأعمال رش وتطهير شوارع المدينة، لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.


كما قامت الوحدة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بكفر الدوار، بأعمال رش وتطهير منطقة كنج عثمان بنطاق المدينة، وذلك ضمن خطة العمل لتغطية كافة المناطق والشوارع.

وفى نفس السياق قامت الإدارة الصحية بكفر الدوار، بمجموعة من حملات رش وتطهير المؤسسات والشوارع، بالإضافة إلى أعمال رش الشوارع بمادة مكافحة الملاريا.


و شهد مركز ومدينة المحمودية حملة تطهير شامل لمعظم المنشآت الصحية والحيوية بالمركزحيث تم رش وتطهير مبنى الوحدة المحلية وكذلك مبنى الإدارة التعليمية ومدرسة الثانوية بنات بالزهور ومدرسة النيل ومكتب بريد المحمودية والشوارع المحيطة  من خلال اللجنة المشكلة.


و شددت المهندسة سلوى زكى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية  على ضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على النظافة العامة بجميع المباني الحكومية  لسلامة صحة المواطنين .


وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة محمد كجك وبالتنسيق مع الدكتورة آمال ابواليزيد مديرة الادارة الصحية بايتاي البارود و الدكتور فرحات عنب مدير إدارة الطب البيطري بتنفيذ عده حملات لرش وتعقيم عدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية وأيضًا الشوارع والتجمعات السكنية بايتاي البارود بإستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك.


شملت الحملات  رش و تعقيم عزبة المغربي التابعة لقرية ششت الانعام،و مدخل قرية نكلا العنب و رش شوارع القرية بالإضافة إلى تعقيم قرية العتقا التابعة لقرية الضهرية ،وتطهير قرية محلة عبيد التابعة لقرية أرمانيا.


تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشأت ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لمنع إنتشار العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من إنتشاره.

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وشوارع قرى ومدن البحيرة ..صور
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