طبيب سعودي محذرا من ارتداء القفازات: تنقل الفيروس في هذه الحالة

حذر الطبيب السعودي الدكتور علاء العلي استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية، من ارتداء القفازات بشكل خاطئ، لافتًا إلى أن ا رتداء القفازات لا يقي تمامًا من العدوى بفيروس "كورونا".









وأشار "العلى"، خلال جوله له بأحد الأسواق السعودية، إلى أن ارتداءها يكون في ظروف وأوقات محددة، وليس في كل مكان، فالإنسان في حياته العامة والعادية لا يحتاج إلى ارتدائها فليس لها داعٍ.









وخاطب "العلي" أحد المتسوقين الذي كان مرتديًا قفازات أثناء تسوقه في فيديو نشره حساب "عش بصحة" قائلًا: أنت فعليًا بلبسك القفازات نشرت الميكروبات هنا وهناك، لم تحمِ نفسك ولم تقِها، بل عرّضت نفسك أكثر للخطر، وبمجرد أن تلمس أنفك أو عينك تكون نقلت الميكروبات التي جمّعتها إلى جسمك!! وبالتالي أنت عرضة أكبر للعدوى بلبسك القفازات!!.









وأضاف: لا أستخدم القفازات إلا عندما تكون هناك إصابة مؤكدة بـ"كورونا" أتعامل معها أو مصدر غير نظيف أحتاج إلى أن أتعامل معه، غير ذلك لا نحتاج لارتدائها أبدًا.







