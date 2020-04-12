بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

نشرت الفنانة كنزى عمرو دياب ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول جريئة.





وظهرت بها كنزى عمرو دياب ، بتى شيرت أبيض هاف ستومك، ومرتديه معه بنطالا جينز باللون الأزرق الفاتح، مرتدية كارديجان باللون الأورنج الذى يتناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كنزى عمرو دياب فى الماكياج على جمال بشرتها ولمسات رقيقة من أحمر الشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تتناسب مع إطلالتها.





واختارت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية عبارة عن سلسلة حول الرقبة، وأسورة حول الخصر لتبرز عن رشاقتها.



