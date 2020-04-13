فضل عدم النوم بعد صلاة الفجر .. يفتح أبواب الرزق المغلقة و5 أمور أخرى.. لن تغمض عينيك أبدا

فضل عدم النوم بعد صلاة الفجر



فضل عدم النوم

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فوائد عدم النوم

، فعنها قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » رواه الترمذي ، ومن فوائد عدم النوم

أنه علينا أن نعمل بالضرورة فى فضائل الأعمال، فعندما نعوّد أنفسنا عندما نصلى الفجر نجلس فى مصلانا نذكر الله حتى تطلع الشمس فجميل أن يفعل الإنسان ذلك.

فوائد عدم النوم

، حيث إن وقت الفجر كله مبارك، وللوقت الذي يعقب صلاة الفجر تحديدًا فضل عظيم لمن يلتمس الخير من الله، وذلك بأن ينصرف العبد لذكر الله، يُسبحه ويحمده، ويستغفره ويرجوه رزقًا وتوفيقًا؛ فقد قال –صلى الله عليه وسلم-: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تَطلع الشمس، ثمّ صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة»، وجاء في فضل عدم النوم

أن صاحبه:



• يفتح له الأبواب المغلقة.

• له أجر الحجة والعمرة كما جاء في الحديث الشريف، ولكن دون أن تسقط الفريضة عن المقتدر.

• له أجرُ أن تصلي الملائكة عليه وتستغفر له، ما دام يصلي ويذكر الله بعد الفجر.

• له من خير الدنيا ونعيمها.

• يفوز بواسع الرزق .

• يضيف على صاحبه الغبطة والسرور.





النوم بعد صلاة الفجر

النوم بعد صلاة الفجر لا يحرم ولكن تركه أفضل ، ذهب أهل العلم إلى أنه لا حرج في النوم بعد صلاة الفجر ، لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله هذا أفضل، كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله فهذا فيه فضل عظيم، إذا جلس يذكر الله أو يدرس العلم أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه وتنفع المسلمين هذا أحسن من النوم بعد صلاة الفجر ، وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى، هذا هو الأفضل، ولا حرج في النوم بعد صلاة الفجر، لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو قراءة العلم أو قراءة القرآن، أو في أعمال نافعة تنفعه: في حرثه في فلاحته في مصنعه.. بدلًا من النوم بعد صلاة الفجر فهذا طيب، ويكون النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس.



النوم بعد صلاة الفجر فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بعد طلوع الشمس، تقرأ بعد الفجر فإذا طلعت الشمس استراحت، يروى عنها رضي الله عنها ذلك، وبكل حال فالأمر واسع بحمد الله، لكن هذا هو الأفضل، تأتي للنوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس ويكون في أول النهار في ذكر وقراءة العلم أو في أعمال أخرى تنفعه.



هل النوم بعد صلاة الفجر يمنع الرزق

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هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في أول النهار فيه لأمته؛ لأنه مستقبل العمل، فإن النهار كما قال الله تعالى معاش، وجعلنا النهار معاشًا، فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة، وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا عمل في أول النهار وجد في عمله بركة، لكن -وللأسف- أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار، ولا يستيقظون إلا في الضحى، فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه بركة، وقد قال العامة: أمير النهار أوله، يعني أن أول النهار هو الذي يتركز عليه العمل، وكان صخر يبعث بتجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله؛ من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأمة في بكورها.

هل النوم بعد صلاة الفجر يمنع الرزق ، نجد أن هناك صلة بين الرزق وبين البكور أي: وقت الصباح وأول النهار، فقد روى الأربعة عن صَخْرٍ الغَامِدِيِّ - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: اللهمَّ بارك لأُمتي في بُكُورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا؛ بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلًا تاجرًا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فَأثرَى وكَثُرَ ماله، قال الألباني في تخريج سنن أبي داود في النسخة الأم: حديث صحيح، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وقوّاه ابن عبد البر، والمنذري، والحافظ ابن حجر، والسخاوي.هل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في أول النهار فيه لأمته؛ لأنه مستقبل العمل، فإن النهار كما قال الله تعالى معاش، وجعلنا النهار معاشًا، فإذا استقبله الإنسان من أوله صار في ذلك بركة، وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا عمل في أول النهار وجد في عمله بركة، لكن -وللأسف- أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار، ولا يستيقظون إلا في الضحى، فيفوت عليهم أول النهار الذي فيه بركة، وقد قال العامة: أمير النهار أوله، يعني أن أول النهار هو الذي يتركز عليه العمل، وكان صخر يبعث بتجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله؛ من أجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأمة في بكورها.



