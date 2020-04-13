AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. يسرا تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها: حبيبتى وأختى

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:01 ص
يسرا
يسرا
Advertisements
اسماء الحسينى

شاركت الفنانة يسرا صور جديدة لها تجمعها بالإعلامية (إسعاد يونس) وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لمشاركة الفيديوهات والصور "انستجرام" .

وكتبت معلقة على الصورة :"إس إس حبيبتي واختى وصاحبة عمرى كل سنة وانتى طيبة ومبهجة يا صاحبة السعادة ..ربنا يديم المحبة اللى بينا " .

كما تلقت إسعاد يونس العديد من المباركات والتمنيات السعيدة لعامها القادم بمناسبة عيد ميلادها 

يذكر ان يسرا تقوم ببطولة مسلسل "خيانة عهد" وهو من انتاج العدل جروب ومن تأليف احمد عادل وسيناريو وحوار وليد ابو المجد ،امين جلال ومن اخراج سامح عبد العزيز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاجة روعة.. تعليق إسعاد يونس على صورة تجمعها بعمالقة الفن

إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع أبطال مسلسل حديث الصباح والمساء.. شاهد

صديقة عمري.. إسعاد يونس تهنئ يسرا بعيد ميلادها

حبيبتى واختى سيفا.. الهام شاهين تهنئ يسرا بعيد ميلادها

شاهد.. أول ظهور لحفيد فريد شوقي مع إسعاد يونس.. ومتابعون: نسخة منه الله يرحمه

برسالة مؤثرة.. يسرا تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها في عيد الأم

ترشيحاتنا

فضل عدم النوم بعد صلاة الفجر .. يفتح أبواب الرزق المغلقة و5 أمور أخرى.. لن تغمض عينيك أبدا

ضبط سيدتين بعد إتلافهما أجهزة طبية داخل مستشفى بالقاهرة

الموت يفجع الفنان مدحت تيخا

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بعد رجوع إبنتها من أمريكا وخضوعها للحجر .. منال سلامة مطلوبة على جوجل

رسالة دعم لها.. عمرو يوسف يفاجئ كندة علوش بقبلة على الهواء| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة