شاهد.. يسرا تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها: حبيبتى وأختى





شاركت الفنانة يسرا صور جديدة لها تجمعها بالإعلامية (إسعاد يونس) وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لمشاركة الفيديوهات والصور "انستجرام" .





وكتبت معلقة على الصورة :"إس إس حبيبتي واختى وصاحبة عمرى كل سنة وانتى طيبة ومبهجة يا صاحبة السعادة ..ربنا يديم المحبة اللى بينا " .





كما تلقت إسعاد يونس العديد من المباركات والتمنيات السعيدة لعامها القادم بمناسبة عيد ميلادها





يذكر ان يسرا تقوم ببطولة مسلسل "خيانة عهد" وهو من انتاج العدل جروب ومن تأليف احمد عادل وسيناريو وحوار وليد ابو المجد ،امين جلال ومن اخراج سامح عبد العزيز