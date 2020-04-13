ليست من الخفافيش أو البنجول.. حقائق صادمة عن أصل انتشار كورونا

في رحلة البحث عن أسباب وعلا لفيروس كورونا "كوفيد -19" أجري مختبر في مدينة ووهان الصينية مركز الوباء الأول في العالم تجارب على خفافيش من الكهف يعتقد أنها مصدر جائحة الفيروس التاجي، ولكن في هذه الرحلة وجد مفاجأة مدوية.





فقد أثار هذا الكشف نظرية بأن الفيروس المدمر نشأ من معهد ووهان للفيروسات عن طريق تسرب عرضي ، وليس من سوق الحيوانات الحية في المدينة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





حيث يقوم المعهد بإجراء أبحاث على الخفافيش التي تم الاستيلاء عليها من الكهوف في منطقة "يونان"، والتي يعتقد أن جينوم Covid-19 قد أتى منه، وتقع تلك الكهوف على بعد 1000 ميل من مدينة ووهان.





وأوضح العلماء أنه من المرجح للغاية أن Covid-19 جاء أولًا من الخفافيش ، ولكنه مر أولًا بحيوان وسيط قبل القفز إلى البشر.





يعتقد على نطاق واسع أن الفيروس الشبيه بالإنفلونزا بدأ أولًا في إصابة البشر في أواخر عام 2019 بعد انتقاله من حيوان في سوق المأكولات البحرية في هوانان.





ولكن هناك آراء أخرى تتعلق بهذا الفيروس وانتشاره، حيث يقال أن التجارب التي تتعلق بأصل الفيروسات التاجية قد تم دفعها من خلال منحة قدرها 3.7 مليون دولار من الحكومة الأمريكية.





فالعلماء غير متأكدين من عدة جوانب عن أصل فيروس كورونا ، مع ظهور شكوك جديدة أيضًا الأسبوع الماضي بعد البحث الذي أجراه Cao Bin ، وهو طبيب في مستشفى Wuhan Jinyintan ، والذي وجد أن 13 من أصل 41 مريضًا مشخصًا لم يكن لديهم أي اتصال مع السوق.





ووصفت السفارة الصينية هذه التكهنات حول أنشطة المختبر بأنها "ادعاءات غير حقيقية ومتهورة، وإنهاء ومحاولة لتسييس قضية الفيروس، واتهام الصين بانها سبب الوباء في العالم".