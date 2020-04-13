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فن

أسرة صاحبة السعادة تحتفل بعيد ميلاد إسعاد يونس ..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:48 ص
اسعاد يونس
اسعاد يونس
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اسماء الحسينى

شاركت الإعلامية "إسعاد يونس" بفيديو جديد لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لفريق عملها وهو يهنئها بيوم ميلادها .

وكتبت معلقه على الفيديو :"عيد ميلاد صاحبة السعادة ..أسرة فريق عمل صاحبة السعادة تحتفل بعيد ميلادها بعد ان منعهم الحظر من الاحتفال في البلاتوه " .


وكانت قد حصلت إسعاد يونس على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة بإذاعة الشرق الأوسط، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفيا في "مؤسسة روز اليوسف"، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط.

 ثم دخلت مجال التمثيل وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاحا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي، كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج "صاحبة السعادة".
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