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ملحمة وطنية تدرس.. أبو العينين: الحكومة استطاعت احتواء أزمة كورونا بالإجراءات الاستباقية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:58 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
أكد  النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن هناك تأثرا ملحوظا في السوق المحلي بسبب أزمة كورونا، مشيدا بالأداء الحكومي خلال الفترة الأخيرة واحتوائها للأزمة.

وأوضح "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه فخور بأداء الحكومة المصرية لانها استطاعت مثل رائع في توفير السلع الأساسية بتعاون مع القوات المسلحة والداخلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية كانت سببا في أزمات كثيرة كانت ستتعرف إليها الدولة ، لولا القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة في التعامل مع أزمة كورونا لمنع انتشار الوباء.

ولفت إلى  أن هناك ملحمة وطنية تدرس سواء من القيادة السياسية التي استطاعت رسم المنظومة من البداية وتستشعر بالخطر قبل وقوعه بفترة كبيرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية الازمة حفاظا على حياة لمن المواطنين.
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