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رياضة

مفاجأة دموية.. عمرو الجنايني يلمح لإلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:52 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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نور عادل
في مفاجأة غير متوقعة، لمح عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، الى الغاء مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال عمرو الجانيني في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورت الدوريات العالمية أمام مصير مجهول، وكل البطولات القارية أجلت، وهي أمور نضعها في الحسبان".
وبعد سؤاله أكثر من مرة هل سيقاتل لاستكمال المسابقة، اكتفى بالقول: "أتمنى لكن الظروف صعبة".
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن استمرار تعليق النشاط الكروي في مصر في ظل فرض حالة حظر التجوال بقرار من مجلس الوزراء
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