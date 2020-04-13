مفاجأة دموية.. عمرو الجنايني يلمح لإلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم

في مفاجأة غير متوقعة، لمح عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، الى الغاء مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال عمرو الجانيني في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورت الدوريات العالمية أمام مصير مجهول، وكل البطولات القارية أجلت، وهي أمور نضعها في الحسبان".

وبعد سؤاله أكثر من مرة هل سيقاتل لاستكمال المسابقة، اكتفى بالقول: "أتمنى لكن الظروف صعبة".