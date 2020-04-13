مش بس الكمامات.. حيل تحميك من فيروس كورونا



بعدما تحول فيروس كورونا إلى جائحة، هناك قواعد عديدة يجب أن يهتم بها الكثير منا لحماية أنفسهم من الإصابة به، إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:



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-يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام من الأشخاص الآخرين





-يجب تجنب التجمعات الكبيرة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.





-ينتشر الفيروس التاجي في المقام الأول من شخص لآخر ، عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتكلم ويتلامس قطرات الماء من فمه وأنفه مع عيون أو أنف أو فم شخص اخر .







- يجب البقاء في المنزل الخروج فقط من منزلك لشراء البقالة والأدوية والأساسيات الأخرى.





- في محلات البقالة والصيدليات يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام عند الوقوف في خط الخروج.







-يجب غسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين الكحولي بعد استخدام الحمام ، قبل وبعد إعداد الطعام ، قبل وبعد رعاية شخص مريض ، وبعد التعامل مباشرة مع الأطعمة مثل الأسماك والدواجن واللحوم النيئة.







-إذا لم تتمكن من الخروج لشراء البقالة أو للصيدلية ، ففكر في الطلب عبر الإنترنت. ابق على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء عبر المكالمات ومكالمات الفيديو والرسائل النصية.