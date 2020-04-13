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مرأة

مش بس الكمامات.. حيل تحميك من فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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لمياء الياسين
بعدما تحول فيروس كورونا إلى جائحة، هناك قواعد عديدة يجب أن يهتم بها الكثير منا لحماية أنفسهم من الإصابة به، إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:
-يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام من الأشخاص الآخرين

-يجب تجنب التجمعات الكبيرة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة. 

-ينتشر الفيروس التاجي في المقام الأول من شخص لآخر ، عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتكلم ويتلامس قطرات الماء من فمه وأنفه مع عيون أو أنف أو فم شخص اخر .

- يجب البقاء في المنزل الخروج فقط  من منزلك لشراء البقالة والأدوية والأساسيات الأخرى.

- في محلات البقالة والصيدليات يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام عند الوقوف في خط الخروج.

-يجب غسل يديك بالماء والصابون أو استخدم معقم اليدين الكحولي بعد استخدام الحمام ، قبل وبعد إعداد الطعام ، قبل وبعد رعاية شخص مريض ، وبعد التعامل مباشرة مع الأطعمة مثل الأسماك والدواجن واللحوم النيئة.

-إذا لم تتمكن من الخروج لشراء البقالة أو للصيدلية ، ففكر في الطلب عبر الإنترنت. ابق على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء عبر المكالمات ومكالمات الفيديو والرسائل النصية. 


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