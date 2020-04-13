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توك شو

السيسي يوجه بتحديث منظومة النقل.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:46 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.


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