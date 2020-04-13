AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول مذيعة مصرية محجبة في البي بي سي تصاب بفيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أحمد إبراهيم
فاجأت الإعلامية المصرية هناء عوني - وهي أول مذيعة محجبة فى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي - المشاهدين بخبر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت هناء للمرة الأولى في بث مباشر لها على الهيئة البريطانية، أنها مصابة بفيروس كورونا هي وزوجها إبراهيم زهران، والذي كان يُعاني من سرطان الرئة.

وبشرت هناء المشاهدين بأنها تعافت، بعدما خضعت للعزل المنزلي، ووصفت الآلام التي شعرت بها بـ"الشديدة". 

وقالت هناء على الهواء : "هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش". وأضافت عوني: ""في بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدي، وآلام مبرحة بالحسد، وآلام في الظهر، والأصعب هو إصابة إبراهيم". 

يذكر أن عونى تبلغ من العمر 43 عامًا، وعملت 10 سنوات في التليفزيون المصري، ثم انتقلت وهي بعمر 31 عاما للعمل كمراسلة فى قناة "بى. بى. سى" العربية، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك عام 2008.

وكانت عوني أول مذيعة محجبة تنضم للهيئة البريطانية، وتظهر على شاشتها، ووصفت شعورها آنذاك بأنه مختلف وإحساس جميل، كونها أول امرأة تظهر مرتدية الحجاب على قناة "بى. بى. سى"، خاصة أن أحدا لم ينظر إلى شكلها، بل كان ينظر إلى كفاءتها.
أول مذيعة مصرية محجبة في البي بي سي تصاب بفيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديانا كرزون تبحر بالرومانسية العراقية في صعب أقدر

بعد إصابته بـ كورونا .. معلومات عن نجم سلسلة هاري بوتر

شابة عشرينية تروي تفاصيل إصابتها بـ كورونا ومعاناتها مع المرض

بالكمامة.. هكذا طل مذيعو «MBC» على الجمهور

بعد إنتقال العدوى للجنين .. وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا أثناء الولادة

إصابة مذيع في BBC بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أكثر من مليون و800 ألف حالة.. أحدث إحصائية لأعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

هروب جماعي لمرضى مصحة نفسية بخطة في منتهى الجنان.. فيديو

في ذكرى رحيل سيد زيان.. تفاصيل وفاة ابنه بالمخدرات.. وتعرضه لدعوة حجر من بناته

بعد الاشتباه بإصابته بـ كورونا.. أول ظهور لـ مهند التركي وزوجته

باكيا على الهواء.. زوج طبيبة شبرا البهو يفجر مفاجأة عن سبب الوفاة.. فيديو

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممرضان من البرتغال ونيوزيلندا.. كيف أنقذا حياة رئيس حكومة بريطانيا | صور

بمكياج طبيعي .. راندا البحيري تتألق بالأسود

أسود x أسود .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة