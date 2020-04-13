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رياضة

ليفربول يحسم موقفه من التعاقد مع لاعب بروسيا دورتموند

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية موقف نادي ليفربول من التعاقد مع لاعب فريق بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وارتبط سانشو بأكثر من نادِ أوروبي بعد تألقه المميز مع بروسيا دورتموند.

وذكرت تقارير، في الفترة الأخيرة، أن سانشو مطلوب من قِبل أندية عديدة مثل ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي، وغيرها.

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وحسب شبكة "footballinsider" الإنجليزية، فإن المدرب يورجن كلوب مُعجب بالفعل باللاعب جادون سانشو ويأمل في انتقاله إلى ليفربول.

وأفادت بأنه بالرغم من ذلك، فإن تلك الصفقة لن تتم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى السعر الذي حدده بوروسيا دورتموند للموافقة على بيع سانشو، حيث يُقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن ليفربول يرى أن ذلك المبلغ باهظ ومن ثم لا ينوي دفعه، وهو ما يعني عدم إتمام هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي المرتقب.
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