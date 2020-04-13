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منوعات

بسبب إصابتها بفيروس كورونا.. منع سيدة من لقاء رضيعها 25 يوما بأمر الطبيب "صور"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت سيدة بالغة من العمر 29 عام بفيروس كورونا في أيام لحمل الاخيرة ، فقد أصيبت بالفيروس قبل أن تضع طفلها الأول بحوالي 5 أيام ، فكانت حالتها بالغة الصعوبة و بالإضافة لذلك فهي تستعد لوضع طفلها . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الطبيب كان أمام تحد صعب للغاية ، فهي معرضة للموت بسبب فيروس كورونا و الجنين اكتمل بداخلها و حان وقت خروجه من الرحم . 

قرر الطبيب أن يقوم بعملية الولادة للسيدة برغم علمه بنسبة المخاطرة العالية إلا انه اتخذ الخطوة ، و بالفعل نجحت العملية و خرج الطفل إلى النور إلا انه فرض على والدته حجر صحي لمدة 25 يوما خوفا على صحة الجنين . 

لم تتمكن الأم من لمس رضيعها في لحظاته الأولى كأي أم و رفض الطبيب أن تراه من الأساس ، و فرض على الام و الرضيع حجر صحي حتى تستقر حالة الأم . 
بسبب إصابتها بفيروس كورونا.. منع سيدة من لقاء رضيعها 25 يوما بأمر الطبيب "صور"
بسبب إصابتها بفيروس كورونا.. منع سيدة من لقاء رضيعها 25 يوما بأمر الطبيب "صور"
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