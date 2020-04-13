بسبب إصابتها بفيروس كورونا.. منع سيدة من لقاء رضيعها 25 يوما بأمر الطبيب "صور"





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الطبيب كان أمام تحد صعب للغاية ، فهي معرضة للموت بسبب فيروس كورونا و الجنين اكتمل بداخلها و حان وقت خروجه من الرحم .





قرر الطبيب أن يقوم بعملية الولادة للسيدة برغم علمه بنسبة المخاطرة العالية إلا انه اتخذ الخطوة ، و بالفعل نجحت العملية و خرج الطفل إلى النور إلا انه فرض على والدته حجر صحي لمدة 25 يوما خوفا على صحة الجنين .





لم تتمكن الأم من لمس رضيعها في لحظاته الأولى كأي أم و رفض الطبيب أن تراه من الأساس ، و فرض على الام و الرضيع حجر صحي حتى تستقر حالة الأم .

أصيبت سيدة بالغة من العمر 29 عام بفيروس كورونا في أيام لحمل الاخيرة ، فقد أصيبت بالفيروس قبل أن تضع طفلها الأول بحوالي 5 أيام ، فكانت حالتها بالغة الصعوبة و بالإضافة لذلك فهي تستعد لوضع طفلها .