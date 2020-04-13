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منوعات

بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:10 ص
بعد تعافيه من كورونا..
بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج مصابي الفيروس
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هدير علاء
قرر جراح قلب أمريكي من مدينة "نيويورك"، التي توصف بكونها بؤرة تفشي فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، العودة إلى عمله بعد تعافيه بشكل كامل من الفيروس المميت الذي حصد بالفعل أرواح الآلاف حول العالم، وقوبل الطبيب لدى عودته إلى مقر عمله بالتصفيق والإشادة من قبل زملائه.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه كان قد تم تشخيص إصابة الطبيب "بول سوندرز" بفيروس "كورونا" في شهر مارس الماضي، بعد ظهور أعراض المرض عليه؛ وكانت المفاجأة أنه قد قرر بعد تعافيه من "حالة خفيفة" العودة لمواصلة مواجهة الفيروس، وذلك نهاية الأسبوع الماضي.

ورصدت لقطات مصورة تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية لحظة عودته إلى مقر عمله بإحدى المستشفيات في حي "بروكلين" بمدينة "نيويورك" وسط تصفيق الطاقم الطبي والعاملين هناك.

وفور عودته، توجه الطبيب بالشكر إلى زملائه على حضورهم إلى العمل وأداء مهامهم باجتهاد في ظل هذه الأزمة، كما أعرب عن سعادته بعودته لعمله.

وأكد الطبيب أن جميع زملائه يعملون بجد لمواجهة أزمة "كورونا"، مشيرًا إلى أنه كان يتوق طوال الفترة التي قضاها في منزله أثناء تعافيه من المرض للعودة مجددًا لأداء واجبه.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى عودة العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أصيبوا بالمرض، عقب تعافيهم، إلى نفس المستشفيات التي من المرجح أن يكونوا قد أصيبوا بالعدوى فيها وذلك في مختلف أنحاء العالم.
بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت
بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت
بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت
بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت
بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت
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