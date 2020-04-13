بعد تعافيه من كورونا.. طبيب يعود لمواصلة علاج المصابين بالفيروس المميت

قرر جراح قلب أمريكي من مدينة "نيويورك"، التي توصف بكونها بؤرة تفشي فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، العودة إلى عمله بعد تعافيه بشكل كامل من الفيروس المميت الذي حصد بالفعل أرواح الآلاف حول العالم، وقوبل الطبيب لدى عودته إلى مقر عمله بالتصفيق والإشادة من قبل زملائه.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه كان قد تم تشخيص إصابة الطبيب "بول سوندرز" بفيروس "كورونا" في شهر مارس الماضي، بعد ظهور أعراض المرض عليه؛ وكانت المفاجأة أنه قد قرر بعد تعافيه من "حالة خفيفة" العودة لمواصلة مواجهة الفيروس، وذلك نهاية الأسبوع الماضي.





ورصدت لقطات مصورة تداولتها عدة مواقع إخبارية عالمية لحظة عودته إلى مقر عمله بإحدى المستشفيات في حي "بروكلين" بمدينة "نيويورك" وسط تصفيق الطاقم الطبي والعاملين هناك.





وفور عودته، توجه الطبيب بالشكر إلى زملائه على حضورهم إلى العمل وأداء مهامهم باجتهاد في ظل هذه الأزمة، كما أعرب عن سعادته بعودته لعمله.





وأكد الطبيب أن جميع زملائه يعملون بجد لمواجهة أزمة "كورونا"، مشيرًا إلى أنه كان يتوق طوال الفترة التي قضاها في منزله أثناء تعافيه من المرض للعودة مجددًا لأداء واجبه.



