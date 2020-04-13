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محافظات

إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد وتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات والتصدي للمتعدين على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.


وأضاف محافظ الشرقية أنه فى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة ٣ حالات تعد بمساحة  الحالات ٢ قيراط و ٢ سهم عبارة عن حالة تعد بالوحدة المحلية بالصالحية بمساحة ١ ط وحاله فى الوحدة المحلية بإكياد بمساحة ١ ط وحالة بالوحدة المحلية بإكياد بمساحة ٢ سهم.


وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة ٣ حالات تعد على الأراضى الزراعية تابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة بمساحة٣٥١ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة ١٣ حالات تعد ببندر بلبيس  والوحدات التابعة له على مساحة ٢١٢٦ متر وتم إزالة المخالفة ومساواتها حتى منسوب سطح الأرض.


وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة ١ حالة تعدى على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بالجديدة مساحة 80 مترا وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة ٣ حالات تعد على الأرض الزراعية  بمساحة ١قيراط و١٢ سهما وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة ٤حالات تعدى على الاراضى الزراعية بإجمالي المساحة ٤قيراط بنطاق الوحدة المحلية بالملاك  وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتنفيذ إزالتين لحالتى تعدى الاولي بالكيلو ٩ بترعة البطيخ التابعه للوحده المحليه بقصاصين الازهار وبمساحة ٨٠ مترا مربع والحالة الثانية بقرية حسن مصطفي وبمساحة ٣٥٠ متر مربع وتمت الإزالة واتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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