محافظ بورسعيد: الأسواق الشعبية بؤرة لانتقال كورونا ومستمرون في إزالتها

عقد اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،اليوم الاثنين،اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات القائمة حول إزالة الاشغالات والتعديات بمختلف الأحياء وحملات إزالة الأسواق العشوائية بنطاق المحافظة،وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.





وأشاد اللواء عادل الغضبان،بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء في مواجهة الاشغالات والتعديات والتصدى بكل حزم وقوة لأي مخالفات تقام على أراضي الدولة، مؤكدا أهمية إزالة الأسواق العشوائية والتى تمثل بؤرة لانتقال الأمراض، بسبب تكدس المواطنين لاقتناء السلع مما يؤدى لزيادة الوضع الحالى خطورة ، لذلك كان من الضرورى إزالة البؤر العشوائية للأسواق والالتزام بالمساحات المقررة لأصحاب المحال، والحفاظ على الصالح العام للمواطنين والوطن.





ووجه محافظ بورسعيد، الأجهزة المعنية بتكثيف حملات التعقيم والتطهير والعمل بكل قوة فى هذا الملف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال هذه المرحلة الحرجة،ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل معدلات من النظافة والتطهير فى شوارع المدينة ومؤسساتها العامة والخاصة، مشيدا بدور كافة الجهات المختصة فى القيام بدورها على أكمل وجه منذ بداية ظهور المرض وحتى الآن.





وأكد محافظ بورسعيد أهمية وعى المواطن بجهود الدولة التى تهدف فى المقام الأول الصالح العام للجميع ، والوعى بمتطلبات المرحلة الحالية حيث تتجه المحافظة للارتقاء بكافة القطاعات بما يتماشى مع المستوى الحضارى وخطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية واتخذت من بورسعيد نقطة الانطلاق للمشروعات العملاقة والتنمية.



