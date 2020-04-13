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اقتصاد

التموين تطلق خدمة جديدة للمواطنين لتقييم أداء المخابز .. اعرف التفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح


أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاته لمركز معلومات الوزارة لإطلاق خدمة جديدة للمواطنين اصحاب البطاقات التموينية لتقييم اداء وعمل المخابز في مصر وذلك من خلال الدخول على الموقع الاليكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: 

www.msit.gov.eg

وبمجرد دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ " استطلاع رأى المواطن في المخابز" وبمجرد الضغط عليها سيتم ادخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وتبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم اداء المخبز المتعامل معه.

وشدد المصيلحي بأن عناصر التقييم تشمل رأى المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، جودة الخبز، وإلتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز.

وأكد المصيلحي بأن الهدف من ذلك هو تقييم إداء وعمل اصحاب المخابز من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين اصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الإعتبار لكافة الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولًا بأول.
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