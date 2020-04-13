ضياء رشوان: أي تطورات في مصر بشأن فيروس كورونا أمر يهم العالم

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين إن فيروس كورونا يمثل خطرًا عالميًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إحاطة العالم وممثلي منظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام الدولية بما يحدث في مصر هي اهتمام مصري بالإنسانية قبل أن يكون اهتمامًا بالشؤون المصرية.





وأضاف رشوان - في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين مع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور للرد على الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد - أن أي تطورات تتعلق بأي بلد في العالم فيما يخص فيروس كورونا - خاصة إذا كان بلدًا كبيرًا في السكان والجغرافيا مثل مصر - هو أمر يهم الإقليم والعالم.





وتابع رشوان أن حضور ممثل منظمة الصحة في مصر للمؤتمر جاء لتوضيح حقيقة ما يحدث في مصر حاليًا في إطار مجابهة فيروس كورونا.