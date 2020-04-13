أحمد موسى يحذر من كارثة تهدد حياة المصريين وتنقل لهم كورونا.. فيديو

استنكر الإعلامي أحمد موسى، حالة الزحام الشديد فى الشوارع المصرية؛ مرددا: « اليوم يؤكد أن الشعب لا يخاف من كورونا والأسواق رجعت تاني .. الناس مالية الشوارع».





وأضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، : « انا بتكلم عن الأسواق التي أصبحت قنبلة موقوتة وهيدفع ثمنها الشعب المصري، الناس مصرة تنزل الشوارع ليه، ليه نضيع كل اللي الدولة بتعمله».





وأكد موسى، أن عدد المواطنين في الشوارع اضعاف اضعاف الوقت السابق؛ قائلا: « دي صحة الناس لازم نراعيها؛ هو في ايه مفيش فايدة!».





وأوضح موسى، أن هذه المشاهد للمواطنين وهم في حالة تكدس تدق اجراس الخطر، متابعا: «مين اللي مصر يعمل الاسواق زي العتبة والموسكي، دي حياة الناس، ولو كنا المفروض هنفضل اسبوع ولا اثنين هنفضل اكثر».