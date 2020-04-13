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أخبار العالم

روسيا تعلن عن ابتكار علاج لـ فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت روسيا اليوم الإثنين، عن ابتكار علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت قناة "روسيا اليوم"،  في نبأ عاجل لها عن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو،  شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.

إلى ذلك، أعلن مركز مكافحة الفيروسات في روسيا، اليوم الاثنين، عن أنه تم إجراء أكثر من 1.3 مليون اختبار للكشف عن اصابات فيروس كورونا في الدولة حتى الآن، مع بقاء 141000 شخص تحت المراقبة الطبية؛ بسبب الاشتباه في إصابتهم.

وقال روسبوتريبنادسبور في بيان إنه "تم إجراء أكثر من 1.3 مليون اختبار لاشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس في الاتحاد الروسي، وما زال 141 ألف شخص تحت المراقبة الطبية.
وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي أنها تعمل على إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا.
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