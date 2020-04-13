في الحجر الصحي .. تخلصي من حبوب الوجه بوصفة من مطبخك

يعتبر ماسك القهوة من أهم الماسكات التي يجب وضعها لانها تزيل الحبوب ومقشر للوجه مضاد للالتهابات كما يساعد في تنظيف الوجه ويمكنك استخدامه في الحجر المنزلي.
وعرض موقع بولد سكاي ماسك القهوة لازالة حبوب الوجه :
المكونات
ملعقة كبيرة قهوة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة حليب
الطريقة
تخلط المكونات ثم توضع على الوجه مع التحريك ثم تترك بضع دقائق على الوجه وتغسل بماء دافئ
وعرض موقع بولد سكاي ماسك القهوة لازالة حبوب الوجه :
المكونات
ملعقة كبيرة قهوة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة حليب
الطريقة
تخلط المكونات ثم توضع على الوجه مع التحريك ثم تترك بضع دقائق على الوجه وتغسل بماء دافئ