في الحجر الصحي .. تخلصي من حبوب الوجه بوصفة من مطبخك

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آلاء حسن



وعرض موقع بولد سكاي ماسك القهوة لازالة حبوب الوجه :





المكونات



ملعقة كبيرة قهوة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة حليب



الطريقة



تخلط المكونات ثم توضع على الوجه مع التحريك ثم تترك بضع دقائق على الوجه وتغسل بماء دافئ

يعتبر ماسك القهوة من أهم الماسكات التي يجب وضعها لانها تزيل الحبوب ومقشر للوجه مضاد للالتهابات كما يساعد في تنظيف الوجه ويمكنك استخدامه في الحجر المنزلي.وعرض موقع بولد سكاي ماسك القهوة لازالة حبوب الوجه :المكوناتملعقة كبيرة قهوةملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة زيت زيتونملعقة صغيرة حليبالطريقةتخلط المكونات ثم توضع على الوجه مع التحريك ثم تترك بضع دقائق على الوجه وتغسل بماء دافئ

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