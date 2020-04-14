الاستعداد لرمضان 2020 .. احرص على 14 أمرا لنيل المغفرة والأجر العظيم

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الاستعداد لرمضان2020 يسهل أداء العبادات فيه ، حيث يبدأ الصيام في شهر رمضان المبارك، الذي يأتي بعد شهر شعبان من الأشهر الهجرية، وزادت عظمة هذا الشهر؛ لأنّ أول ما أنزل القرآن أنزل فيه، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)؛ لذلك يجب على المسلمين الاستعداد لرمضان بالشكل المناسب والصحيح ليقوموا بالعبادات على أكمل وجه. ، حيث يبدأ الصيام في شهر رمضان المبارك، الذي يأتي بعد شهر شعبان من الأشهر الهجرية، وزادت عظمة هذا الشهر؛ لأنّ أول ما أنزل القرآن أنزل فيه، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)؛ لذلك يجب على المسلمين الاستعداد لرمضان بالشكل المناسب والصحيح ليقوموا بالعبادات على أكمل وجه.





الاستعداد لرمضان2020 أمر مهم ، حيث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يبشّر الصحابة - رضي الله عنهم- بقدوم شهر رمضان، وكان يقول لهم: (أتاكم شهرُ رمضانَ، شهرٌ مبارَكٌ، فرض اللهُ عليكم صيامَه، تفتحُ فيه أبوابُ الجنَّةِ، وتُغلَق فيه أبوابُ الجحيم، وتُغَلُّ فيه مَرَدَةُ الشياطينِ، وفيه ليلةٌ هي خيرٌ من ألف شهرٍ، من حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ).





الاستعداد لرمضان2020 له فضل عظيم يحوزه المسلم بصيام رمضان، حيث كان السلف الصالح عند انقضاء شهر رمضان يدعون الله تعالى ببلوغ رمضان المقبل، وذلك لما يختصّ به شهر رمضان عن باقي الشهور، فهو شهر القرآن الذي قال فيه الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)، وتُعتق فيه الرقاب من النار، ويعوّد ويمرّن العبد على الإخلاص في الأعمال والبعد عن الرياء والمباهاة والمفاخرة، كما أنّ رمضان من الأسباب التي ينال بها العبد مغفرة ذنوبه وسيئاته، حيث أطلق عليه رمضان لأنه يرمض الذنوب؛ أي أنه يحرقها ويزيلها بالأعمال الصالحة.





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الاستعداد لرمضان2020 .. تُقسم الاستعدادات لرمضان إلى عدة أقسام، أهمها: استعدادات نفسية وعملية .





الاستعداد لرمضان2020 نفسيًا يكون باستشعار الفرح والسرور بقرب قدوم شهر رمضان المبارك؛ فهو شهر عظيم من شهور الخير عند المسلمين.





الاستعداد لرمضان2020 نفسيًا يكون بعقد النية الخالصة والصادقة لوجه الله تعالى، بعيدًاعن النفاق والرّياء، و التفكير بكيفية استغلال كل ساعة من هذا الشهر بالعبادات، ويمكن كتابة برنامج خاص يتمثل بثلاثين يومًا وما يجب العمل بها من مساعدة الفقراء، والصلاة، وقيام الليل، والصدقة، والالتزام بذلك البرنامج طوال الشهر.









الاستعداد لرمضان2020 نفسيًا يكون بصيام أيام معدودة وقليلة من شهر شعبان، وذلك لتعويد الجسم على الصيام، فهنالك الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى عدة أيام للتعود على الامتناع عن الطعام، فعند تطبيق ذلك يسهل عليهم الصيام في رمضان دون الشعور بالتعب والإرهاق، و يمكنه من استغلال تلك الساعات في العبادات والطاعات.





الاستعداد لرمضان2020 نفسيًا يكون بالتفكير والمبادرة في صلة الرحم أثناء شهر رمضان المبارك، وتقوية العلاقات الاجتماعية المفيدة، مع التأكيد من أن تكون تلك الجلسات خالية من النميمة وذكر عورات الناس، وكسبها بذكر الخالق والدعاء إليه.





الاستعداد لرمضان2020 نفسيًا يكون بنصح الأشخاص وتشجيعهم على الصوم ، والالتزم بالعبادات الأخرى، و تحضير جميع أفراد الأسرة لاستقبال رمضان، ويكون ذلك بحثّهم على مراجعة أعمالهم اليومية، وتصفية العادات السيئة وتبديلها بأخرى جيّدة طمعًا في الأجر المضاعف في هذا الشهر الفضيل.





الاستعداد لرمضان2020 نفسيًا يكون بتشجيع الأبناء على الالتزام بالعبادات ، كالمداومة على الصلاة، أو توضيح أهمية بعض العبادات، كالزّكاة، والصدقة، وقيام الليل، كما يمكن حثّ الأطفال على صيام بعض الأيام في شعبان مع الوالدين. تحديد أدوار جميع أفراد الأسرة في رمضان قبل أوانه، فيعلم الطفل ما عليه من واجبات وما له من حقوق، ويكون قادرًا على توزيع مَهامَّه على ساعات اليوم، ويتعلّم فن إدارة الوقت.





الاستعداد لرمضان2020 نفسيًا يكون بتحفيز الأبناء على اتّخاذ عادة جديدة حسنة كل رمضان والالتزام بها لما بعده، فيصبح الطفل قادرًا على محاسبة نفسه بنفسه، وإعادة النظر في تصرّفاته، واستبدال السيّئ منها بأخرى جيّدة.





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الاستعداد لرمضان 2020





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يمكن للمسلم أن يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك عمليًا بالأمور الآتية:





الاستعداد لرمضان2020 عمليًا يكون بالتوبة النصوح والإنابة والرجوع إلى الله تعالى؛ فالذنوب تمنع العبد من الأعمال الصالحة والعبادات، ولذلك فلابد من التوبة حتى يتسنى للمسلم القيام بالعبادت، وأدائها على أفضل وجه؛ حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّـهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ).





الاستعداد لرمضان2020 عمليًا يكون بالإقبال إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال بأن يُعين العباد على العبادات والطاعات في شهر رمضان، فبلوغ شهر رمضان لا يجدي أي شيء إن لم يستغله العبد بالعبادة والطاعة، ويتجنب الوقوع في الكبائر والمعاصي.

يكون بحفظ الجوارح وصونها عن المعاصي والفواحش التي تُغضب الله تعالى، والابتعاد عن الفتن؛ حيث قال الله - تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، وقال ابن السعدي مفسّرًا الآية السابقة: (إذا كان هذا الوعيد، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله). الاستعداد لرمضان2020 عمليًاوالفواحش التي تُغضب الله تعالى، والابتعاد عن الفتن؛ حيث قال الله - تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، وقال ابن السعدي مفسّرًا الآية السابقة: (إذا كان هذا الوعيد، لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة، واستحلاء ذلك بالقلب، فكيف بما هو أعظم من ذلك، من إظهاره، ونقله).





الاستعداد لرمضان2020 عمليًا يكون بالصدقة؛ حيث كان الرسول - صلى الله عليه وسلم- كثير الجود والعطاء، وخاصة في شهر رمضان، ومن صور الصدقات المشروعة في رمضان إطعام الطعام؛ حيث قال الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا*إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا*إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا*فَوَقَاهُمُ اللَّـهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا*وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا).





الاستعداد لرمضان2020 عمليًا يكون بالحرص على تلاوة آيات القرآن الكريم، وتدبرها والخوض في معانيها؛ فشهر رمضان شهر القرآن، لذا فلا بد للعبد أن يحرص على تلاوته.





الاستعداد لرمضان2020 عمليًا يكون بتعلم أحكام الصيام، والتعرف على فضائله .

الاستعداد لرمضان2020 عملياً يكون باغتنام شهر شعبان والإكثار من الصيام فيه؛ تعويدًا على الصيام. تعويدًا على الصيام.













يخطيء كثير من الناس حول كيفية الاستعداد لشهر رمضان، لو اعتبروا أن شهر رمضان هو شهر للأطعمة، والأشربة، والحلويات، ومشاهدة التلفاز فقط وأخذوا يستعدون لذلك كل الاستعداد، فحرصوا على جمع الأطعمة قبل فراغها من الأسواق، أو قبل ارتفاع أسعارها، وبالتالي نسوا حقيقة صيام شهر رمضان.









اختصّ الله -تعالى- شهر رمضان المبارك بمجموعة من الخصائص والفضائل التي تميّزه عن غيره، منها:





يغفر الله -تعالى- لعباده ما تقدّم من ذنوبهم.





تُفتح أبواب الجنان، وتُغلق أبواب النيران، وتُصفّد الشياطين، ويكون ذلك بدخول أول ليلة من ليالي رمضان.





يعتق الله -تعالى- في كلّ ليلةٍ من ليالي شهر رمضان رقاب العديد من عباده من نار جهنم.





يكون الدعاء في رمضان أقرب للإجابة من غيره.





يتضمن شهر رمضان أفضل ليالي العام؛ وهي ليلة القدر.







