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أصل الحكاية

شرب شاي بالياسمين.. وجوه زائفة لـ محمد شومان من التطبيل إلى الخيانة .. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:27 م
محمد شومان
محمد شومان
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أحمد سالم
كان الممثل المصري محمد شومان وجها كوميديا معروفا للجماهير من خلال بعض الأعمال التي اشتهر بها في السينما المصرية، وربما كان أهمها دوره مع الفنان محمد هنيدي في فيلم فول الصين العظيم، ودوره مع الزعيم عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان.

لكن ما جعله ضيفا دائما على طاولة المصريين خلال الفترة التي سبقت ثورة يناير، هو تصدره لحملة "الضرائب .. مصلحتك أولا" التي تبناها الحزب الوطني المنحل آنذاك، واستعان بـ شومان ليتصدر واجهة إعلانات تلك الحملة.

لم تكن الميول السياسية للمثل صاحب الادوار الثانوية تشكلت، حتى أن موقفه ظل غامضا وقت ثورة 25 يناير باعتبار أنه من الوجوه التي كانت داعمة للحزب الوطني، حتى اختفى عن الساحة لفترة ما.

المفاجأة في التحول الذي حدث لـ محمد شومان عقب ثورة 30 يونيو حيث انضم ممثل الحزب الوطني المنحل إلى فئة الهاربين مع الجماعة الإرهابية الى قطر وتركيا وتوجيه لسانه السليط للهجوم على الدولة المصرية من هناك.

أشهر مرتشي في السينما

تتذكر الجماهير لـ محمد شومان دوره في فيلم مرجان احمد مرجان، والذي لعب فيه دور مدير أعمال لـ ملياردير يُسهل له الاستيلاء على أي شيء أراد بـ الرشوة التي لم يكن يعرف طريقا سواها.

أدخل شومان من خلال دوره في الفيلم مصطلحا جديدا للرشوة أطلق عليه "شاي بالياسمين"، وهو نفسه الأمر الذي نعتته به الجماهير المصرية عقب خيانته والهروب إلى تركيا حيث قالوا إن الممثل الهارب شرب شاي بالياسمين.

خرج شومان في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك يزعم تعرض أسرته في مصر لاضطهادات أمنية بسبب مشاركته في احد الأفلام، كما استعان بقناة الجزيرة لترويج إدعائه من خلال مداخلة تليفونية.

لم يمر سوى 24 ساعة حتى خرجت ابنة محمد شومان، من خلال فيديو على الفيسبوك لتكذب إدعاءات والدها وتعلن التبرؤ منه على الهواء، بل تناشد السلطات المصرية لمحو اسمه من بطاقتها الشخصية.

قالت لجين شومان ""انا لجين شومان، بنت محمد شومان اللي اصدر بيان على صفحته بيناشد السلطات انها تنقذ اسرته اللي بتموت بالبطئ .. اسرته اللي هي انا واختي و اخويا وانهم يفرجوا عن اخويا من غير اي شروط .. مبدأيا احنا مش اسرتك عشان انت مجرد اسم لى البطاقة احنا ملناش اي صلة بيك وقطعنا كل ما لينا علاقة بيك من 5 سنين .. وابنك انت متحملتش مسؤليته من وهو عنده سنة ونص". 

وأضافت "إنت مش رب اسرتنا .. رب اسرتنا هي امي انت مش مسؤول عننا .. انك تتكلم بلسانا ده مش من حقك .. هما بيحققوا معاه عشان يعرفوا انه مالوش صلة بيك وهما عارفين ده و هيطلع بس مالكش دعوة انت .. لو عايز تعمل اب انزل وواجه لكن مش قاعد ف بلد تانية وبتتكلم وحاولنا كتير نشيل اسمه من البطاقة بس معرفناش وبوجه رسالة للسلطات يعرفونا ازاي نتبرأ خالص منه يعرفونا ازاي".

واختتمت حديثها قائلة :"كلنا عارفين ان ده مجرد صورة وانك بتعمل صورة .. انت طالع تتكلم على فيلم وبتعمل دعاية ليه على قفانا احنا .. وبتقول ان وجودنا هنا بيأذينا .. احنا عايشين هنا محدش بيأذينا .. وجودك هو الأذى نفسه".

وسادت حالة من الاستياءعلى مواقع التواصل الاجتماعي من حيلة شومان لاستخدام عائلته للترويج لأحد اعماله التي تهاجم الدولة، حيث قوبل على صفحته الشخصية على فيسبوك بهجوم عنيف في التعليقات على منشوره.

أحدهم قال له " انت مش راجل لما تسيب عيلتك وتهرب .. وجاي دلوقتي تولول وتعمل نفسك بتدافع عنه"، " انت كذاب يا شومان وبنتك وعيلتك كشفوك"، بينما أضاف آخر "لو أسرتك تهمك فعلا مكنتش حطيتهم في الموقف دة وهربت وسيبتهم لست تصرف عليهم". 
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