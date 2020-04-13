وزير التعليم: إعلان الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل قبل منتصف الليل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن المشاريع البحثية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى الدارسين بنظام المنازل قبل منتصف الليل.





وعلى جانب آخر.. أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، تفاصيل مواضيع المشاريع البحثية المطلوبة لتقييم طلاب الدمج والتربية الخاصة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض في رسالة مصورة اليوم، الإجراءات والحلول التي قدمتها الوزارة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد.





وأضاف "شوقي"، أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.



