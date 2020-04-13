AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: إعلان الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل قبل منتصف الليل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:01 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن المشاريع البحثية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى الدارسين بنظام المنازل قبل منتصف الليل.

وعلى جانب آخر.. أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، تفاصيل مواضيع المشاريع البحثية المطلوبة لتقييم طلاب الدمج والتربية الخاصة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض في رسالة مصورة اليوم، الإجراءات والحلول التي قدمتها الوزارة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد.

وأضاف "شوقي"، أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.
وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتي تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا قال وزير التعليم في بيانه الجديد بشأن منصة ادمودو ؟ .. اقرأ التفاصيل هنا

بيان مصور جديد .. وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

وزير التعليم يكشف أعداد الطلاب والمعلمين والفصول الافتراضية الموجودة على منصة ادمودو الآن

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب النقل: اعملوا الأبحاث وماتشغلوش بالكم بطريقة تسليمها

وزير التعليم: تعاقدنا مع مايكروسوفت لتوفير برامج أوفيس مجانا لـ 20 مليون طالب

وزير التعليم: سنعلن الأبحاث المطلوبة من طلاب الدمج والمنازل وأبنائنا في الخارج على موقعنا اليوم

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تقوم بالتطهير والتعقيم الوقائى لموقفى عبود والمظلات

هرب من الجيزة بسبب كورونا.. فمات مختنقا ببخار الاستحمام بمطروح

المالية: 79 مليار جنيه زيادة في ميزانية الصحة و 54.4 في التعليم والبحث العلمي

أول رد من ميساء مغربي بعد شائعات ضبطها في شقة دبي

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين بـ فيروس كورونا

رسميا .. علي غزلان يعترف بـ حبة لـ منة عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها هي وزوجها بـ كورونا.. 10 صور لـ أول مذيعة مصرية تتعافى من الفيروس

فستان أحمر فاقع.. شيري عادل تثير الجدل بإطلالة صيفية جديدة.. شاهد

ابن سينا قدم نموذج التعامل مع الأوبئة قبل 1000 عام.. ودول العالم اعتمدته لمواجهة كورونا