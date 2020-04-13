وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل مبادرتي "خليك في البيت" و"ابدأ حلمك"

أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن هناك مبادرة أطلقناها من يوم ٢٤ مارس بعنوان "خليك في البيت"، وتم من خلالها بث يوميا حفلات دار الأوبرا المصرية وعروض مسرحية وافلام قصيرة ووثائقية وكلاسيكية.



وأضافت عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث أنه تم نشر عدد من الكتب على مواقع وزارة الثقافة.



وتابعت وزيرة الثقافة أنه تم القيام بعمل عروض للأطفال تم الاتفاق مع وزير الاعلام على اذاعة عدد من تلك العروض.



وأشارت الدكتورة ايناس عبد الدايم أن هناك مبادرة "ابدا حلمك" التي شهدت اقبال كبير من الشباب.



وقالت وزيرة الثقافة انه يتم يوميا بث مجموعة من المحاضرات حول العديد من الموضوعات.

