عدلي القيعي يفتح النار على نجم الزمالك السابق.. فيديو

رد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي على خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الحالي بشأن أزمة توقيعه للنادي الأحمر في صيف 2014.





وكان قمر صرح لقناة "أون تايم سبورتس" أنه وقع للنادي الأهلي لكنه كان يرغب في الانتقال للأبيض وحقق ما يسعى إليه.





وقال القيعي عبر قناة الأهلي: "خالد قمر هو من سعى للانتقال للأهلي ووقع على العقود بدون شروط على خلاف ما قام به أيمن حفني".





وأوضح القيعي: "أيمن حفني وقع للأهلي واشترط الحصول على العقود في حالة عدم توصلنا لاتفاق مع إدارة الجيش ومنحناه كلمة شرف، و قدمنا شكوى ضد خالد قمر لأنه لم يحترم عقده على عكس حفني الذي ارتبطنا معه بكلمة".





وتقدم الأهلي في يناير 2015 بشكوى لاتحاد الكرة ضد خالد قمر مهاجم الزمالك متهمه بالتوقيع لناديين.



