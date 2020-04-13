AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ريفلين يمهل نتنياهو وجانتس حتى الأربعاء لتشكيل الحكومة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أمهل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنيامين نتنياهو، وبيني جانتس، مهلة 24 ساعة، حتى يوم الأربعاء، لتشكيل حكومة ائتلافية، للخروج من الأزمة السياسية في إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انضم إلى رئيس الكنيست، بيني غانتس، في طلبه لتمديد المهلة الممنوحة للأخير من أجل تشكيل الحكومة. والتي تنتهي بنهاية اليوم 13 أبريل.

جاء ذلك بعد فشل المفاوضات بين جانتس ونتنياهو من أجل تشكيل حكومة وحدة حتى اللحظة الراهنة، فيما كان الرئيس الإسرائيلي أعلن رفضه منح جانتس مهلة جديدة لتشكيل الحكومة، وقرر إعادة التفويض إلى الكنيست.

ويلتقي نتنياهو اليوم مع جانتس من أجل التفاوض حول تشكيل الحكومة، في أزمة كورونا التي تعصف بإسرائيل.

وقالت مصادر في حزب الليكود إن هناك تقدم نوعي في المفاوضات بين الجانبين، فيما توقعت مصادر أن يتم الإعلان غدا عن تشكيل الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفشي كورونا فى إسرائيل.. جانتس يرد على دعوة نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ

توصية بتشكيل «جانتس» حكومة إسرائيل الجديدة

ليبرمان يطيح بنتنياهو ويدعم جانتس.. وأغلبية الكنيست تصوت لصالح رئيس أزرق أبيض

رسميا.. رئيس إسرائيل يكلف جانتس بتشكيل الحكومة بدلا من نتنياهو

كورونا تطيح بخليفة نتنياهو.. رئيس إسرائيل يرفض طلب جانتس مهلة جديدة لتشكيل الحكومة

المحكمة العليا في إسرائيل تنحاز إلى نتنياهو وترفض منعه من تشكيل الحكومة

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تقوم بالتطهير والتعقيم الوقائى لموقفى عبود والمظلات

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

مشهد كارثي في العتبة .. زحام غير مسبوق وقرار حاسم من المسئولين| تفاصيل

عميد حاسبات القاهرة: نظام التعليم الإلكتروني غير مهيأ لامتحانات نهاية العام الدراسي

رئيس حي الموسكي يكشف عن سبب الازدحام اليوم بمنطقة العتبة.. فيديو

مدرب الوداد السابق لـ صدى البلد: ليس بكاري جاساما.. إكرامي سبب تتويجنا بالبطولة الأفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر