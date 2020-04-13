ريفلين يمهل نتنياهو وجانتس حتى الأربعاء لتشكيل الحكومة

أمهل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنيامين نتنياهو، وبيني جانتس، مهلة 24 ساعة، حتى يوم الأربعاء، لتشكيل حكومة ائتلافية، للخروج من الأزمة السياسية في إسرائيل.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انضم إلى رئيس الكنيست، بيني غانتس، في طلبه لتمديد المهلة الممنوحة للأخير من أجل تشكيل الحكومة. والتي تنتهي بنهاية اليوم 13 أبريل.





جاء ذلك بعد فشل المفاوضات بين جانتس ونتنياهو من أجل تشكيل حكومة وحدة حتى اللحظة الراهنة، فيما كان الرئيس الإسرائيلي أعلن رفضه منح جانتس مهلة جديدة لتشكيل الحكومة، وقرر إعادة التفويض إلى الكنيست.





ويلتقي نتنياهو اليوم مع جانتس من أجل التفاوض حول تشكيل الحكومة، في أزمة كورونا التي تعصف بإسرائيل.





وقالت مصادر في حزب الليكود إن هناك تقدم نوعي في المفاوضات بين الجانبين، فيما توقعت مصادر أن يتم الإعلان غدا عن تشكيل الحكومة.