أكثر من ثواب العمرة.. مفتي الجمهورية يشرح تفاصيل مبادرة كأنك اعتمرت

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن مبادرة "كأنك اعتمرت" التي أطلقتها دار الإفتاء، الهدف منها التكاتف المجتمعي لدعم المصريين خلال هذه الفترة الحرجة.





وتابع مفتى الجمهورية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"هناك أعمال للخير مفتوحة ثوابها أكثر من ثواب العمرة، ومن بينها الإنفاق فى سبيل الله تعالى الذى بإجماع الفقهاء والأئمة الأربعة هو أفضل من عمرة النافلة، حيث أن منافعه متعددة وليست قاصرة.





وأشار إلى أنه تم إجراء إحصاء لمن يقومون بأداء العمرة فى مثل هذه الأيام من كل عام، وعددهم يتراوح من 400 إلى 800 ألف شخص، ينفقون مليارات الجنيهات لأداء مناسك العمرة، يمكنهم أن يقوموا بأشياء حقيقية تعود بالنفع على الناس والمجتمع والعالم الإسلامى.



