طريقة إجراء مكالمات جماعية على واتس آب WhatsApp.. فى 4 خطوات فقط

يعتبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب Whatsapp، أكثر تطبيقات التراسل شيوعًا إذ يفضل استخدامه أكثر من مليار شخص حول العالم، ولذلك يحصل باستمرار على مجموعة كبيرة من التحديثات، كما يملك العديد من المميزات التي تجعل الجميع يفضله عن غيره.





وأصبح واتساب بديلًا شائعًا للرسائل النصية والتواصل بشكل عام، كما ويتيح أيضًا إجراء مكالمات صوتية أو فيديو جماعية حتي أربعة أشخاص، ولكن من عيوب المكالمات الجماعية على WhatsApp أنه لا يمكن التحويل أثناء المكالمة الجماعية بين الصوت فقط والفيديو بمجرد تشغيل المكالمة، وللتبديل يجب أولًا إنهاء المكالمة والقيام بالإتصال مرة أخرى.





و على الرغم من أن شكل التطبيق مختلف قليلًا على أجهزة الـ Android عما يبدو عليه في أنظمة تشغيل iOS، ولذلك نقدم خطوات إجراء مكالمات جماعية على WhatsApp





1- افتح قائمة المكالمات عبر تطبيق الواتساب Calls.





2- اضغط على إضافة مكالمة جماعية جديدة New Group Call.





3- سيؤدي هذا إلى فتح قائمة جهات الاتصال وإضافة الأشخاص إلى المكالمة عن طريق تحديد الأفراد.





4- اختيار audio call لبدء مكالمة صوتية أو video button فيديو لبدء مكالمة فيديو.



