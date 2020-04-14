أخبار الفن.. أول ظهور لـ زينب يوسف شعبان.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي

هاجم الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان بعض الأشخاص الذين يحسدونه وزوجته على حياتهما اليومية، ويعلقون بتعليقات سلبية على صورهما.

نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي (شقيق الفنان حسين الجسمي)، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، يكشف فيه حقيقة تورط الفنانة ميساء مغربي، في قضية شقة دبي من أجل تعاطي مخدر الحشيش، في القضية التي فجرها الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني.



