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فن

أخبار الفن.. أول ظهور لـ زينب يوسف شعبان.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:49 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

رد الفنان محمد رمضان، على تعليق أحد متابعيه، الذي تطرق لأزمته مع الفنان أحمد فهمي، قائلًا: «الأسطورة واحد بس يا أحمد يا فهمي»، ليرد عليه «رمضان» قائلًا: «في ايه حد يفهمني!؟ أحمد أكيد عارف كده كويس .. المشكلة فين؟!». 

استضاف، برنامج «ليالي الكويت» على قناة دولة الكويت الفضائية، الفنان القدير يوسف شعبان، وابنته زينب، من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، في أول ظهور لها على الشاشة الصغيرة. 

طرح المطرب نادر أبو الليف أغنيته الجديدة «حبك أقوى من الكورونا»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تماشيًا مع الظروف الحالية التي تشهدها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد -  كوفيد 19. 

هاجم الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان بعض الأشخاص الذين يحسدونه وزوجته على حياتهما اليومية، ويعلقون بتعليقات سلبية على صورهما. 

نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي (شقيق الفنان حسين الجسمي)، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، يكشف فيه حقيقة تورط الفنانة ميساء مغربي، في قضية شقة دبي من أجل تعاطي مخدر الحشيش، في القضية التي فجرها الصحفي الإماراتي أبو طلال الحمراني. 

نشر برنامج ET بالعربي، تسجيلًا صوتيًا للفنانة ميساء مغربي، ظهرت فيه وهي تعلق للمرة الأولى حول شائعة ضبطها في شقة بمدينة دبي الإماراتية، وهي تتعاطى مخدر الحشيش، مع بعض المشاهير. 
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